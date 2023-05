Tennis | Musetti vince il derby contro Arnaldi 

AGI - Lorenzoha vinto 6 - 4 6 - 4 il derby tricolore contro Matteo Arnaldi in un acceso match che ha riempito e scaldato il campo Pietrangeli. Adesso, numero 18 del seeding, aspetta il vincente del match tra Tiafoe e Altmaier sospeso ieri quando il tedesco conduceva 6 - 3 ed era sotto 3 - 4 nel secondo.... mostrando il proprio talento e superando una stellina nascente del nostro. Tiafoe, dal ... in ogni caso, lo statunitense rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per, sebbene quest'...La reazione diè di qualità e spegne la vivacità di Arnaldi: manovrando con il dritto il ... Cinquantasei minuti dipiacevole e vario con pochi errori e 16 vincenti a 10 per il vincitore, ...

Il toscano, al debutto a Roma, piega il ligure col punteggio di 6-4 6-4.ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti ha vinto il derby contro Matteo Arnaldi andato in scena oggi agli "Internazionali d'Italia", ...Prova solida del numero 19 del mondo di fronte al sanremese che si è fatto onore davanti a un “Pietrangeli” strapieno ...