Tennis | Musetti vince il derby contro Arnaldi 

Sesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che si chiude con il rinvio a domani di tutti i match serali. Slittano dunque anche le partite di, sull'1 - 1 con Tiafoe, ma avanti di un break nel terzo set, e di Sonego , che ha perso 6 - 3 il primo set con Tsitsipas . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da ...Torna in campo Alcaraz, e lo fa nella tarda mattinata di lunedì. Poi in serata Sonego sfida Tsitsipas. Ma c'è pure Cecchinato, così come Medvedev e. Insomma, ci ...Il campione diha giocato in coppia con Michele Bruno (veterano del padel italiano) tre game ... 'mi ha invitato a vedere la sua partita Mo' devo giocare pure contro di lui', continua ...

Lorenzo Musetti può essere atteso ad un superlavoro domani. Il ragazzo di Carrara sarà impegnato nel prosieguo della partita valida per il terzo turno degli Internazionali di Roma contro Frances Tiafo ...La decisione di fermarsi è arrivata diversi minuti dopo lo stop negli altri campi, il tempo per Musetti di ottenere un break che potrebbe rivelarsi decisivo. Il match riprenderà martedì sul Grandstand ...