Tennis | Internazionali Musetti vince il derby contro Arnaldi

Durante il match contro Sonego, il giapponese Nishioka ha sperimentato dal vivo tutto l'amore dei tifosi italiani per i propri giocatori. Un amore fatto di 'suoni' e colori, un po' troppo secondo ...Il toscano, al debutto a Roma, piega il ligure col punteggio di 6 - 4 6 - 4. ROMA - Lorenzo Musetti ha vinto il derby contro Matteo Arnaldi andato in scena oggi agli "d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa di Roma. Il tennista toscano, numero 19 del mondo e 18esima forza del seeding, che è ...Al Foro Italico quinta giornata deglid'Italia . Diversi match da recuperare e, vista la pioggia di ieri, ben cinque italiani in campo. Cecchinato è volato al terzo turno mentre Fognini ha perso con Rune, ora il derby ...

Agli Internazionali d'Italia 2023 di tennis di Roma sorride Marco Cecchinato, che oggi ha strapazzato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 21, e si è qualificato per il terzo turno ...