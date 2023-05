Tennis | Internazionali Cecchinato batte Bautista Agut e va al 3° turno

(Di domenica 14 maggio 2023) Il palermitano si è imposto con un doppio 6 - 2 sul numero 21 del seeding ROMA - Marcoal terzodegli "d'Italia", Atp 1000 da 7.705.780 euro in programma sulla terra ...

Domenica che promette spettacolo al Foro Italico, per la quinta giornata deglid'Italia . Diversi match da recuperare, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune e il derby azzurro tra Musetti ...... sarà una domenica intensa al Foro Italico nella settima giornata deglidi2023 che si aprirà con la nostra Camila Giorgi di scena al Centrale e si chiuderà con Jannik Sinner ...

Dopo la pioggia di ieri torna il sereno a Roma sugli Internazionali d’Italia 2023 di tennis ed in casa Italia sfolgora la luce di Marco Cecchinato, che apre alla grande per i colori azzurri il ...Un Marco Cecchinato magistrale. Il siciliano vince in maniera autorevole il match contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, secondo turno degli Internazionali d'Italia 2023. La partita, cancellata ier ...