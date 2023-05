Tennis | Internazionali Bnl | Musetti vince il derby con Arnaldi e va al 3° turno

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Lorenzosi qualifica per il terzodegliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il toscano, numero 19 del mondo e 18 del seeding,ilazzurro con il ligure Matteo, numero 99 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 53 minuti.

Il greco sfiderà Sonego, lo statunitense eliminato da Hanfmann. ROMA - Bene Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, male Taylor Fritz agli "d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista russo, numero 3 del mondo e terza forza del seeding, ...Lo polacca, numero uno del mondo, ha perso due game in due partite. ROMA - Iga Swiatek sempre più perentoria agli "d'Italia", torneo Wta 1000 con 3.572.618 dollari di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La giocatrice polacca, numero 1 del mondo e prima favorita del ...Fabio Fognini esce di scena al 3° turno degliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 130 del mondo, cede al danese Holger Rune, numero 7 ...

È atteso oggi per una nuova sfida agli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner. L'italiano in serata affronterà Shevchenko, dopo aver battuto, nel giorno del suo ...