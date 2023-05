Tennis | Internazionali Bnl | Cecchinato al 3° turno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Marcosi qualifica al terzodegliBnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il siciliano, numero 83 del mondo, supera lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 25 del ranking Atp e 21 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 16 minuti.