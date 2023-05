Tennis | Internazionali Avanzano Medvedev e Tsitsipas | ko Fritz

Il greco sfiderà Sonego, lo statunitense eliminato da Hanfmann. ROMA - Bene Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, male Taylor Fritz agli "d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista russo, numero 3 del mondo e terza forza del seeding, ...Lo polacca, numero uno del mondo, ha perso due game in due partite. ROMA - Iga Swiatek sempre più perentoria agli "d'Italia", torneo Wta 1000 con 3.572.618 dollari di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La giocatrice polacca, numero 1 del mondo e prima favorita del ...Non ce l'hatta a superare lo scoglio danese rappresentato da Holger Rune , numero 7 del mondo: Fabio Fognini si è arreso in due set dopo un'ora e 16 minuti di gioco con il punteggio di 6 - 4 6 - 2. ...

Internazionali Roma oggi: Cecchinato al terzo turno, tornano in campo Sinner e Fognini la Repubblica

