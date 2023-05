Tennis | è morto a 79 anni Owen Davidson | vinse 13 titoli dello slam in doppio

(Di domenica 14 maggio 2023) Mondo delin lutto per la morte di, scomparso all’età di 79in Texas. L’exta australianoben 13in, di cui 11 nel misto, e divenne uno degli unici quattro giocatori di sempre a vincere quattroinmisto nello stesso anno. Merito anche dellata con cui faceva coppia, Billie Jean King, che condivise con lui 8 degli 11 trionfi.conquistò anche duein, ovvero l’Australian Open nel 1972 in coppia con Rosewall e lo US Open l’anno seguente insieme a Newcombe. SportFace.

