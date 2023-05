Temptation Island | Carlotta Adacher dopo l’incidente | le foto del suo viso e l’incubo vissuto

Come sta l'ex: 'Fratture in viso, aspettiamo l'operazione', ex coppia aspetta il quarto figlio: il video dell'ecografia emoziona i fan Il messaggio dopo l' ...Carlotta Adacher, ex tentatrice die modella romana di 36 anni, torna su Instagram dopo essersi tenuta lontana dai social per due settimane. La ragione del suo silenzio è un grave incidente stradale che l'ha coinvolta ...'Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli', con queste parole Carlotta Adacher l'ex protagonista di, racconta gli attimi di paura di un ...

Location Temptation Island 2023, la nuova edizione del reality si svolgerà in Sardegna: ultime news e Canale Dieci

L’influencer posta sul proprio profilo le foto dopo il devastante impatto in auto che le ha causato diverse fratture ...Carlotta Adacher si mostra sui social dopo l'incidente. Lividi e contusioni, ma pronta a tornare in forma, ricorda quel momento: «Un pomeriggio di fine aprile, una data con un ...