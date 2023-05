Temperature a Salerno | c' è da preoccuparsi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 maggio 2023) Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi ae non solo? Inziamo subito! Napoli ed area Vesuviana Avellino ed Irpinia Il meteo di oggi per la città di Avellino sarà caratterizzato dalla pioggia moderata. L'umidità sarà del 79% e la temperatura media oscillerà attorno ai 18.32 gradi. La temperatura più bassa sarà registrata intorno ai 13.12 gradi mentre quella massima raggiungerà i 20.26 gradi. La velocità del vento si aggirerà sui 4.09 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà al 98%. Visti questi dati, ti suggeriamo di optare per abbigliamento adatto alla pioggia e che ti protegga dall'umidità. Nel caso tu abbia una passeggiata o un'escursione organizzata per oggi, sarebbe bene rimandarla a un'altra occasione in cui le condizioni atmosferiche ...