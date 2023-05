“Te lo meriti” Amici 22 | Arisa si schiera a poco dalla finale | vuole lui sul gradino più alto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)22, la confessione inattesa disu Wax. Il rapper che ha conquistato tutti nel talent di Canale 5 fa ancora discutere. Più volte, oltre alle sue performance, vi abbiamo raccontato delle polemiche legate al suo percorso nella Scuola. “A chi ha sempre accettato ciò che veniva, chi ha sempre risposto con arroganza a chi della gentilezza ne ha fatto uno stile di vita……VERGOGNOSO….ma in fondo che sto ragazzetto raccomandato dovesse arrivare inlo avevate deciso già da tempo, una volta adandava avanti chi valeva non chi vendeva” ha commentato ad esempio un utente. In più di un’occasione Wax si è scontrato con gli insegnanti, con i giornalisti della critica musicale, nonché con i compagni di avventura. Come ad esempio con Aaron: “Come non sai un ca*** e sei appena arrivato?! Come mai se sapevi ...