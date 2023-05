(Di domenica 14 maggio 2023) FERRARA - L'ennesima sconfitta in campionato ha portato a un verdetto insindacabile: laretrocede in Serie C. Il ko incassato contro il Parma ha certificato aritmeticamente il fallimento...

La sconfitta contro il Parma nel derby emiliano ha rappresentato l'atto conclusivo di un'annata deludente: gli estensi salutano la serie cadetta e il presidente Joe Tacopina si è sfogato nel post gara.

Tacopina furioso, attacco ai giocatori della Spal: "Siete senza anima” Corriere dello Sport

FERRARA - L’ennesima sconfitta in campionato ha portato a un verdetto insindacabile: la Spal retrocede in Serie C. Il ko incassato contro il Parma ha certificato aritmeticamente il fallimento della st ...Il presidente ha risposto con un gesto poco elegante alle contestazioni del Mazza: "Tanti errori, anche miei. Ma ho speso 25 milioni in due anni, e sono soldi veri. La serie C non mi spaventa, ma devo ...