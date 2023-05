Tabellone maschile Internazionali BNL d’Italia 2023 | Djokovic guida il seeding | attesa per Sinner e Musetti

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildel singolareper quel che concerne gliBNL. Are ilè Novak, seguito dal campione di Madrid Carlos Alcaraz. Assente il pluri-campione Rafa Nadal, mentre l’Italia punta forte su Jannik, che arriva riposato a Roma dopo aver saltato Madrid. Al via tanti altri azzurri:, Sonego, Cecchinato e le wild card Fognini, Passaro, Nardi, Arnaldi e Zeppieri. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYFEMMINILEBNLSINGOLARESECONDO TURNO PARTE ALTA (1)...

IlUS Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Oltre alle partite femminili, trasmesse su Super Tennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky), gli appassionati potranno guardare rapidamente anche due incontri del. Uno lo ...IlUS Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Presentato il tabellone maschile: la grande bellezza del tennis è a ... Internazionali BNL d'Italia

Sono Israele e Nuova Zelanda in campo femminile e Germania e Romania nel torneo maschile le Nazionali qualificate alle prossime World Cup Final di pallanuoto che si svolgeranno in California, con le d ...Quali partite degli Internazionali BNL d'Italia 2023 sono trasmesse in chiaro oggi, domenica 14 maggio Ecco tutte le informazioni e il palinsesto.