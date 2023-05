Superman | Legacy | rivelati i favoriti per i ruoli di Clark e Lois? Le ultime indiscrezioni

Continua la ricerca dell'Uomo d'Acciao per, e assieme all'interprete di Clark Kent , pare che negli ultimi giorni si stia decidendo anche chi presterà il volto a Lois Lane . Ma scopriamo cosa dicono le ultime indiscrezioni , ...Dopo il dettagliato reportage di The Hollywood Reporter delle scorse ore, è Deadline ad aggiungere nuovi dettagli sul casting di, confermando alcuni nomi circolati ma aggiungendo nuovi particolari soprattutto sulla versione di lex Luthor che vedremo nel film diretto da James Gunn. Per quanto riguarda il ruolo ...Secondo quanto indicato in serata da The Hollywood Reporter, i l casting di, il nuovo adattamento sull'uomo d'acciaio che sarà scritto e diretto da James Gunn, sarebbe entrato in una fase cruciale, con una short list di potenziali candidati per i ruoli di ...

Superman: Legacy, novità sul cast! Nel mix Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan per Lois Lane Everyeye Cinema

Henry Cavill as James Bond is vouched for by the fans for a long time. Seems like there is a new competitor. Read on.For the sake of our own sanity, let’s rule Vin Diesel out right away. He might be bald, but that would terrible. Chukwudi Iwuji was Gunn’s go-to antagonist in both Peacemaker and Guardians of the ...