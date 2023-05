Strage Alcamo Marina | il racconto di Gulotta | “Io | in carcere 22 anni da innocente I carabinieri mi picchiavano se dicevo ‘non so nulla’”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) “La divisa l’hanno sporcata loro, iche hanno agito quella notte. Io non l’ho nemmeno sfiorata”. Così Giuseppesintetizza la vicenda di cui è stato suo malgrado protagonista: condannato all’ergastolo come autore delladinel gennaio del 1976, in cui furono uccisi due giovanissimi militari dell’Arma, ha passato 36tra ile i domiciliari da. Solo nel 2012 la Corte d’Appello di Reggio Calabria lo ha assolto con formula piena dopo un costoso processo di revisione, ritenendo provate le torture e le sevizie inflitte dagli investigatori per estorcergli una confessione. Pochi giorni faera ospite della Camera penale Vittorio Chiusano di Torino e ha raccontato la sua storia ...