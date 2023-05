Stiamo andando verso le vere Star Wars

Leggi su panorama

(Di domenica 14 maggio 2023) Intorno alla Terra si preparano i confitti del futuro con la corsa per completare una rete creata da decine di migliaia di satelliti militari e civili che assicuri a Stati Uniti e Cina il dominio del cielo. E con il magnate più discusso, Elon Musk, che sta lavorando alla «sicurezza nazionale americana» mentre ha fortissimi interessi a Shanghai... La prossima guerra? Preparatevi, perché sicuramente sarà «stellare»a prossima guerra? Preparatevi, perché sicuramente sarà «stellare». E la corsa agli armamenti è già iniziata. Negli ultimi sei mesi la Cina, in base a quanto si legge in rapporti top-secret della Cia, ha spedito in orbita 347 satelliti in grado di sorvegliare e di colpire le forze armate americane, ovunque si trovino. E gli Stati Uniti, che pure dal 2019 hanno messo in campo la loro nuova Space Force proprio per prepararsi alla difesa bellica nell’esosfera (e l’hanno dotata ...