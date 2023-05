E così sull'altro tavolo è piombato un alone che vedendo un pertugio per potersi infilare di soppiatto, è entrato a gamba tesa, è proprio il caso di dire, nella corsa, convenendo che tutti i ...Imprescindibile non carpire punti in queste tre partite perché sennò il discorsosi complicherebbe e parecchio, anche perché nelle altre cinque (Monza, Atalanta, Milan, Torino e Roma) sulla ...E così sull'altro tavolo è piombato un alone che vedendo un pertugio per potersi infilare di soppiatto, è entrato a gamba tesa, è proprio il caso di dire, nella corsa, convenendo che tutti i ...

Speziamania: la salvezza e quel senso di appartenenza

Ed ora sotto con Real e City. L’euforia dell’immediato dopo-Milan è tale che a molti tifosi, col solito sarcasmo ed umorismo tutto ligure, non dispiacerebbe incontrare anche le altre due semifinaliste ...Non siamo più padroni del nostro destino e si fa durissima. Ma almeno fino al 4 giugno crediamoci. Poi faremo tutte le analisi, si tireranno le somme e quant’altro per capirne (se dovesse succedere) i ...