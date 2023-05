Spezia | Wisniewski | «Primo gol in A? Non ho parole»

(Di domenica 14 maggio 2023) Przemyslaw, difensore dello, ha commentato il suogol in Serie A, arrivato ieri nella vittoria con il Milan Przemyslawha parlato ai canali ufficiali dellodopo la vittoria contro il Milan, arrivata anche grazie al suo gol, ilin Serie A. Di seguito le sue. «Mi sento molto bene, sono davvero contentissimo, questo è il miogol in Serie A, in una partita importante per noi, contro una grande squadra, non ho davveroper descrivere quello che sto vivendo. Non vedo l’ora di festeggiare questo gol e questa vittoria con la mia famiglia, alla quale voglio dedicarlo, è un gol che ci ha permesso di sbloccare la gara e che ha indirizzato il risultato a nostro favore. ...

