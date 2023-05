Spezia-Milan | Pioli | “Avevamo in testa la partita di martedì”

... 63 punti (dr +27) - virtualmente in Champions 5): 61 punti (dr +16) - virtualmente in ... 35 punti (dr - 14)* 16) LECCE : 31 punti ( dr - 13) 17) VERONA : 30 punti (dr - 23) 18): 27 ...La sconfitta con loè uno dei punti più bassi della stagione del: Pioli rischia grosso ed è nella bufera delle criticheDoveva essere, quella di ieri, una gara da risposte importanti per il, per ...Commenta per primo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi si concentrano sulla quart'ultima giornata di Serie A. Dalla sconfitta dela Laal successo interno dell'Inter col Sassuolo. Oggi giocano Roma, Juve e Fiorentina, che in settimana saranno impegnate nel ritorno delle semifinali di Europa e Conference League. ...

Milan, Pioli e i giocatori a rapporto dagli ultrà a fine gara. E oggi ritrovo dei tifosi a Milanello La Gazzetta dello Sport

La vittoria dello Spezia contro il Milan ha rimandato di una settimana la certezza della permanenza della Salernitana in Serie A. Candreva e compagni però hanno 38 punti in classifica e sono pronti a ...Un'altra sconfitta per il Milan, pesante anche a livello di bilancio. I rossoneri si allontanano dalla Champions. I rischi economici!