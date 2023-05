Spezia-Milan 2-0 | il report della partita di ‘acmilan com’

Roma invece obbligata a vincere per raggiungere ilche ieri ha perso contro lo, per staccare l'Atalanta che sempre ieri ha perso nel finale 1 - 0 contro la Salernitana grazie al bel gol ...Cerca di fare quadrato ildopo il deludente ko in casa delloe in vista del ritorno dell'euroderby di Champions . La società ha deciso un cambio di programma per le attività della vigilia di domani. Contrariamente ...... Juventus e Inter* 66, Lazio 65*,61*, Roma 58, Atalanta 58*, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Torino 46, Monza 46, Sassuolo * 44, Empoli 38, Salernitana 38*, Lecce 32*, Verona 30,...

Serie A: Spezia-Milan 2-0, Wisniewski ed Esposito condannano i rossoneri - Sportmediaset Sport Mediaset

Di Salvatore Riggio I giocatori del Milan, sconfitti sul campo dello Spezia, a fine partita sono stati chiamati sotto la curva per un confronto con i tifosi Non è la prima volta… Leggi ...Il lungo discorso degli ultras finisce sul tavolo della procura della Figc: indagine per escludere intimidazioni ...