Sparatoria in Arizona | due morti e cinque feriti | sono tutti giovanissimi

Due morti e almeno cinque feriti. E' il bilancio di unaa Yuma,, non lontano dal confine con il Messico. I due uomini deceduti avevano 19 e 20 anni, mentre fra i feriti si contano anche giovanissimi sui 15 anni. Non è ancora chiaro cosa ...TI POTREBBE INTERESSAREQuesto è il bilancio di unaa Yuma, in, non lontano dal confine con il Messico . I due uomini deceduti avevano 19 e 20 anni, mentre fra i feriti si contano anche giovanissimi sui ...

Usa, sparatoria in Arizona: due morti e almeno sei feriti Sky Tg24

E' di due morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel corso di una riunione di quartiere a Yuma, nello Stato Usa dell'Arizona, non lontano dal confine col Messico. Le vittime sono ...Dramma a Yuma, negli Usa, dove sono morti due ragazzi a causa di una sparatoria durante un raduno di giovani. Leggi tutto Un’altra folle nottata negli Usa ha riportato lo stato nella tragedia a causa ...