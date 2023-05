Spalletti | «Se ti demotivi | sei un professionista limitato I rigori? Non giudico»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) La conferenza stampa di, allenatore del Napoli, nel post partita dopo la sfida con il Monza. Il Napoli ha perso 2-0, gol di Dani Mota e Petagna. «Non bisogna fare cose diverse da quelle solite, il discorso è semplice: tu fai ildi questo lavoro qui, non è che siccome una partita ti va bene c’è un momento più facile da gestire e quindi cambiare la tua organizzazione ed impostazione, disciplina e modo di fare. Altrimenti sarai sempre uncon dei limiti, non mi riferisco ad oggi ma ai concetti di cui parliamo: io ho sempre raspato tra i dilettanti ed ho avuto una vita difficile, ma qualche volta ho raccontato qualcosa che mi è successo. Sono stato bene come calciatore ed allenatore quando ho creduto che le cose dipendessero da me e non dagli eventi e da chi avevo davanti, da chi mi voleva uccidere ...