Quando Lucianolascia che resti un velo sul venerdì sera, sulla chiacchierata con De Laurentiis e Chiavelli, su ciò chedel menù, l'unica pietanza che si può scorgere su quel tavolo è ...... LucianoLa festa per lo scudetto del Napoli , quella conclusiva, a fine campionato, sarà ... Per gli altrila scappatoia dei maxi schermi, unica via di uscita per non lasciare a bocca ...... anzi la sconfitta del Diavolo rimette tutto in discussione, ma è chiaro che la missione... Insomma, gli elementi per una bella partita ci sono tutti, anche perché Palladino e, con le ...

Spalletti resta al Napoli, tutti i dettagli del nuovo accordo Calciomercato.com

Luciano Spalletti ed il Napoli si sono giurati nuovo amore, almeno fino a giugno 2025. E' questo il risultato portato a casa dal presidente Aurelio De Laurentiis nel summit andato in sceno nella ...E per il resto, beh, oggi a Monza si cambierà ... Per la precisione, secondo quanto è emerso dagli allenamenti della settimana e dalla chiacchierata di Spalletti con i media: in porta ci sarà Meret; ...