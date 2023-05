Spalletti pronto al rinnovo con il Napoli | novità sull’ingaggio

Dopo la vittoria con la Fiorentina , il Napoli èa scendere in campo per un'altra gara da Campioni d'Italia. L'appuntamento è all'U - Power ... gli uomini di Lucianodovranno fare ...In vista della sfida contro il Monzaa diverse novità di formazione, senza però rinunciare al modulo: il 4 - 3 - 3 non si tocca. In porta torna Meret, con Bereszynski, Rrahmani, ......cui lo spagnolo non dovesse farcela èMarlon . Va alla ricerca di una maglia da titolare il ristabilito Sensi, ma in questo momento a centrocampo è favorito Machin . Dall'altro lato,...

Calciomercato Napoli: Spalletti pronto a restare Calcioline

ADL tenta Spalletti: vuole fortemente la sua riconferma. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui le parti si riaggiorneranno a breve ma l’intenzione del patron azzurro ...Il Napoli campione è atteso oggi, domenica 14 maggio, sul campo di un Monza che vuole provare a chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, nonostante l'Europa sia di fatto irraggiun ...