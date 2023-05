Spalletti porta un bimbo a spasso per il campo a Monza | «Dava il cinque a tutti…»

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel prepartita di-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn., abbiamo visto il suo ingresso incon un bambino… «Ce ne sono di centinaia di bambini fuori per vedere arrivare qui i calciatori del Napoli e questo smaniava particolarmente per dare ila tutti, mi ha chiesto dirlo in panchina con me e gli ho fatto fare un giro nello spogliatoio e l’hoto inper vederlo da vicino, faceva “Uao”, è stato molto carino, poi purtroppo dovrà vederla da fuori, ma la presenza di molti bambini così è il segno che il calcio avrà un futuro».su Osimhen: «Ci ha dato un grande vantaggio e noi vogliamo restituirgli felicità, dalla prima ...

Sono state ufficializzate le formazioni di Monza - Napoli che si affrontano alle 18 (arbitra Cosso). Come parzialmente annunciato alla vigiliadà spazio a chi ha giocato meno. Inc'è Gollini al posto di Meret, terzino destro Bereszynski al posto di Di Lorenzo con Juan Jesus centrale al posto di Kim . Centrocampo con i ...dà ampio spazio al turnover. Tanto per cominciare, in, ancora una volta, ci sarà Gollini e non Meret. Novità anche in difesa, dove, per la prima volta in campionato in questa stagione,...Una soluzione che avrebbe fatto comodo a, specie nelle partite più chiuse. Non è tutto, ... Sono, inoltre, 0.7 i tiri inogni 90 minuti, contro gli 0.5 del polacco, ai quali si aggiunge ...

Napoli, Spalletti porta un bambino nello stadio: "Mi chiedeva di portarlo in panchina" GianlucaDiMarzio.com

