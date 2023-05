Spalletti avvisa l’Inter | «Perdere dà fastidio! Finire al meglio il campionato»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) Lucianoha parlato al termine di Monza-Napoli. L’allenatore degli azzurri, prossimi avversari delin, si augura dialla stagioneAL– Queste le parole di: «dà sempre un po’ di fastidio, non solo a me ma anche alla squadra. Però ai ragazzi vanno fatti solo complimenti per la stagione splendida che hanno saputo interpretare. Futuro? Il Napoli ha dimostrato di saper programmare e scegliere calciatori di qualità. E’ una Società che da tempo ha saputo muoversi in maniere eccellente sul mercato. Adesso bisogna terminare bene iled essere bravi fino alla fine». Fonte: sscnapoli.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...