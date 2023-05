(Di domenica 14 maggio 2023) Quest’oggi è andato in scena il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A Monza-Napoli, all’U-Power Stadium di Monza, terminato con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. A decidere la gara i gol di Dany Mota e dell’ex Petagna. Misterha dato la possibilità di giocare a chi durante questa stagione ha avuto meno spazio, che quindi hanno avranno la possibilità di mettersi in mostra in queste ultime partite di campionato. Le dichiarazioni di misterDurante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Luciano, di seguito quanto dichiarato dall’allenatore degli azzurri: FOTO:Monza Napoli Sul match: La nostra qualità e girare palla e giocare nella metà campo avversaria, oggi c’è stata meno pulizia di gioco ed è stato molto difficile per ...

Non so quali siano le cause, personalmente sonoe preoccupato, immaginare che possa ... rimane il fatto che per me è uno degli allenatori più importanti" Come finirà trae De ...... non so le cause alimentate nel corso degli anni, ma personalmente sono'. Lapo Elkann ... Quale sarà il futuro di'È un altro allenatore importante. Io l'ho conosciuto nel 1998, ...Difatti, posso dire di essere rimasto molto piùper la chance perduta contro i ... Gli uomini dici hanno abituato così bene che ogni volta che abbassano i ritmi, pur ...

Spalletti amareggiato: “Sono infastidito! Kvaratskhelia Deve crescere in un aspetto” Spazio Napoli

Intervenuto dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Beppe Marotta, torna sulla gara di Champions contro il Milan: "Belle soddisfazioni Assolutamente sì.Intervenuto dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Beppe Marotta, ha toccato tanti temi.