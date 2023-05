SPAL – Parma | le parole del Presidente Tacopina

(Di domenica 14 maggio 2023) Al termine del match contro il, ilbiancazzurro Joeha raggiunto la sala stampa dello Stadio “Mazza” per rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. “Sono qui per dire solo poche, – ha esordito il– sono ovviamente molto deluso e amareggiato per il risultato e per la squadra in generale. La cosa che mi disturba di più è che questa squadra oggi ha dimostrato di essere senza cuore, così come ha fatto per tutto l’anno. Non ho mai visto un gruppo che collettivamente non abbia mai avuto cuore e anima. Mi dispiace dover essere così duro con loro, ma questa è la realtà.” “Le persone normali vanno a lavorare tutti i giorni ed alcune di loro nel proprio lavoro rischiano anche la vita come i poliziotti e i pompieri. Poi ci sono persone fortunate che ...

È stato un pomeriggio difficile per Joe Tacopina . Il presidente della Spal era presente allo stadio per la gara con il Parma; la sconfitta ha sancito la retrocessione diretta dei ferraresi e i tifosi presenti hanno cominciato a contestare anche il patron. FERRARA - L'ennesima sconfitta in campionato ha portato a un verdetto insindacabile: la Spal retrocede in Serie C. Il ko incassato contro il Parma ha certificato aritmeticamente il fallimento della stagione agonistica della squadra biancazzurra.

Il patron della Spal, Joe Tacopina, dopo la retrocessione in C degli estensi, ha dichiarato: «Sono qui per dire solo poche parole, sono ovviamente.