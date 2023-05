Una città autonoma. È un unicum nazionale l'università di Salerno, con i due campus di Fisciano e Baronissi che si ispirano al modello del college americano, in un'interconnessione di saperi. Ateneo ...Si potrebbe facilitare la trasformazione di uffici, oggi in crisi, inper studenti. E realizzare progetti fermi da tempo, come lo studentato sull'area di Credit Agricole nell'ex zuccherificio,...... come scuole, strutture sanitarie,precari. Uno degli interventi più significativi in materia di amianto riguarda la bonifica del sito ex Isochimica di Avellino, con un intervento che quota ...

Sos alloggi studenti: a Salerno, due residence e posti letto da 160 euro ilmattino.it

Una città autonoma. È un unicum nazionale l'università di Salerno, con i due campus di Fisciano e Baronissi che si ispirano al modello del college americano, ...«La protesta degli studenti universitari per il caro affitti è sacrosanta. Ma le risposte estemporanee che abbiamo sentito in questi giorni dimostrano la ...