Sono un aforista e voglio dimostrarvelo Eccovi alcune perle

(Di domenica 14 maggio 2023) Dato che recentemente un commentatore mi ha ricordato che“registrato” come filmmaker ein questo spazio che ho su ilfattoquotidiano.it, oggi il post sarà infarcito di miei aforismi, pensieri e facezie. L’aforisma è una forma letteraria altissima e ioalto 1.85, una buona altezza, per questo mi sento legittimato a donarvi, anche se si usa dire “Non dareai porci”, confido comunque nel fatto che molti di voi non abbiano l’abitudine di grufolare. *** La fedeltà gli andava stretta. Aveva una sessualità scucita. *Piangi e tutti piangeranno con te, ridi e riderai da solo. Questi insopportabili invidiosi! * Vivere improvvisamente: da un momento all’altro. * In un labirinto non ci si perde mai, ci si ingegna. * La vera follia in amore è commettere una ...