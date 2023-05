Sky Sport Serie C 2022 23 Playoff 2 Turno | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche streaming NOW

(Di domenica 14 maggio 2023) Domenica 14 Maggio, appuntamento su Sky con il secondo tunodel campionato di calcio di/2023. Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato pubblicata dallaPro, i diritti di trasmissione del pacchetto Nazionale PAY del Campionato diC per la stagione/2023 e conferma così la grande attenzione alle grandi e...

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Verona: le sue dichiarazioni Ivan Juric ha parlato aprima di Verona - Torino. LE PAROLE - "Penso solo ai prossimi 12 punti, a stagione finita penseremo anche al resto. Io sono soddisfatto, è stata una stagione oltre ogni nostra ...La partita sarà visibile, infatti, in streaming sull'applicazione di Dazn e sulla piattaforma satellitare. Calcio d'inizio fissato per le 12.30.Federico Ceccherini, difensore del Verona, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Torino: le dichiarazioni Federico Ceccherini ha parlato aprima di Verona - Torino. LE PAROLE - "Mancano quattro partite e sono tutte importanti, oggi cerchiamo di sfruttare il fattore Bentegodi. Non dobbiamo pensare alle altre e ai risultati di ...

Sky Sport debutta nel merchandising sportivo con un suo shop online Primaonline

Match importante per l’Hellas Verona che deve rispondere allo Spezia vittorioso in casa contro il Milan agganciando i gialloblù al quart’ultimo posto a quota 30 punti. Dall’altra parte il Toro di Juri ...Sarà il 40enne francese Clement Turpin ad arbitrare martedì sera a San Siro la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan (all'andata terminata 2-0 per i nerazzurri). Assistenti i ...