(Di domenica 14 maggio 2023) In corso il grande evento di Sky sui temi dell’e e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice…“SKYcon”.Due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che si svolgeranno domenica 14 e...

Prende il via oggiDays con Figli Genitori, l'evento didedicato ai temi dell'inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l'associazione no profit Lidia Dice. Due giorni di ...Mancano pochi giorni all'attesissimo eventoDays con Figli Genitori , organizzato dain collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice. Questo straordinario evento, che si svolgerà il 14 e 15 maggio presso il Museo ...Si svolgerà a Milano la due giorni dedicata alla diversità e all'inclusione, che attraverso incontri, dibattiti e performance con personalità ...

Sky Inclusion Days con Figli Genitori, al via l’evento dedicato a inclusione e diversità Sky Tg24

Sky Inclusion Days con FIGLI GENITORI, oggi e domani al Museo Scienza e Tecnologia di Milano, In corso il grande evento di Sky sui temi dell’inclusione e della diversità, organizzato in collaborazio ...Ha preso il via questa mattina Sky Inclusion Days con Figli Genitori, l’evento di Sky dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione no profit ...