Sinner-Shevchenko | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta tv

(Di domenica 14 maggio 2023) È arrivato il momento di scendere in capo facendo, davvero, sul serio e andando ancor più in profondità nel torneo romano, giunto ai sedicesimi di finale. La cornice cittadina è una delle più belle del mondo (se non la migliore che ci sia) e tutti gli atleti vorranno ricalcare le orme dei tanti vincitori capitolini scalzando Novak Djokovic e Iga Swiatek, attuali detentori degli scranni imperiali di Roma. Il Foro Italico ha accesso le sue luci da qualche giorno sugliBNL2023, ma gli effetti speciali ancora non sono arrivati. I grandi tennisti dei circuiti ATP e WTA si stanno lentamente “scongelando” preparandosi a navigare sulla terra rossa all’ombra del Colosseo. Un torneo, quello della Città Eterna, al quale sono molto attaccati gli italiani che tenteranno di tingere di tricolore la manifestazione della Capitale. Nella ...

Diversi match da recuperare, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo:sfida, Fognini contro Rune e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi . Segui la ...Seconda sfida per l'altoatesino al Foro Italico che contro il russo si gioca il passaggio agli ottavi di ...

Sinner-Shevchenko, dove vedere il match dell'Atp Roma Corriere della Sera

Shevchenko-Sinner è un match valido per il terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.Jannik Sinner cerca un posto negli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia 203. L'altoatesino affronterà questa sera (ultimo match sul campo Centrale) il russo Alexander Shevchenko, entrato in t ...