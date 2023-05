Sinner come Donnarumma | vince agli Internazionali e non se ne accorge!

Al termine del match agli Internazionali d'Italia,è stato protagonista di un simpatico siparietto con Shevchenko . Il tennista italiano non si era reso conto di aver vinto e si stava recando verso l'asciugamano non salutando l'avversario con l'...... lo dimostrano le copertine su cui è impresso il volto di Jannik, sprovvisto di racchetta. ... Tra i primi ad arrivare c'è Gianluca Pagliuca, idolo del calcio anni '90,dimostra l'affetto ......accede al 3° turno cosìCecchinato che ha battuto il n. 21 del seeding, Roberto Bautista Agut. Si è conclusa, invece, l'avventura di Fognini, sconfitto da Rune. Stasera toccherà acon ...

ATP Roma, come cambia la classifica di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fritz: le proiezioni del ranking OA Sport

Momento particolare capitato proprio alla fine del match tra Jannik Sinner e Alexander Shevchenko. L'attimo della vittoria dell'altoatesino sul russo, infatti, è caratterizzato da un episodio che, in ...Il tennista italiano non era andato inizialmente a rete per il saluto con Shevchenko al termine del match degli Internazionali: si stava recando verso l'asciugamano per proseguire la partita!