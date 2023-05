Si salvi chi Bard

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 14 maggio 2023)ati. Google lancia definitivamente il suo prodotto di intelligenza artificiale integrato nel suo motore di ricerca in 180 Paesi. Una platea decisamente ampia. Che, tuttavia, non comprende l’Europa né la Cina, nonostante l’altissimo tasso di utilizzo di internet da parte dei cittadini del Vecchio Continente e del Dragone. Ovviamente Google deve correre: sta scontando il ritardo rispetto ad Open AI e al suo prodotto ChatGPT, già integrato da Microsoft nel motore di ricerca Bing. Non si può permettere ostacoli né ostruzioni di alcun tipo. Come – magari – quelle che sono state riscontrate dallo stesso ChatGPT nei Paesi dell’Unione Europea, proprio a partire dall’Italia.non in Europa, le ragioni Abbiamo provato a esplorare le ragioni che hanno portatoa limitare il suo sviluppo nei Paesi europei. ...