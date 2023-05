Serie D | 15enne ferita da bottiglia di vetro al termine di Vastese-Termoli

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Aldella sfida diD tra lae il, vinta in rimonta per 2-1 dalla squadra molisana che ha conquistato così la salvezza, una ragazza di 15 anni di Vasto, che si accingeva a lasciare gli spalti, è stata colpita al volto da unadi. La giovane è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Vasto (Chieti) con un vistoso taglio sulla guancia. La partita era considerata a rischio per la storica rivalità tra le due tifo, e lo scorso febbraio era stata disputata a porte chiuse. Durante la partita di oggi inoltre è stato lanciato anche un fumogeno dai tifosi ospiti, che ha danneggiato la rete di una porta e causato un’interruzione che si è protratta per alcuni minuti. SportFace.