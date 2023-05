Serie B | giornata 37 | retrocedono SPAL e Benevento

(Di domenica 14 maggio 2023) Arrivano nuovi verdetti nella37 diB: laperde in casa contro il Parma e retrocede inC, stessa sorte anche per ilnonostante il successo ai danni del Modena. Il Frosinone batte il Genoa nel big match di, il Bari blinda il terzo posto mentre Cagliari e Parma vanno a caccia del quarto posto mettendo pressione al Südtirol. Il Venezia sale al settimo posto, altre quattro squadre sono in lotta per un posto nei playoff. Al Perugia serve un’impresa per evitare la retrocessione diretta.B,37: Frosinone-Genoa 3-2, Cagliari-Palermo 2-1 Primo posto blindato con un turno di anticipo. Nella sfida fra le due squadre già promosse inA, il Frosinone batte 3-2 il Genoa e ottiene la ...

... nelladi venerdì Giorgi ha sfruttato il tifo del Pietrangeli per domare la quindicesima testa diEkaterina Alexandrova con lo score di 6 - 4 6 - 2. Già in principio Camila era molto ...Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Juventus e Cremonese , valevole per la 35esimadellaA 2022/2023 . Match di vitale importanza allo Stadium, dove i bianconeri proveranno ad approfittare dei passi falsi di Milan e Atalanta per blindare il quarto posto. Gli ospiti ...Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Bologna e Roma , valevole per la 35esimadellaA 2022/2023 . I padroni di casa vanno a caccia di una vittoria che manca da cinque turni e sperano quantomeno di poter lottare per l'ottavo posto. La Roma invece non vince da ...

Il calendario della Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata Sky Sport

Ad una giornata dalla fine restano da scrivere gli ultimi verdetti di questo incandescente campionato di Serie B. Con Frosinone e Genoa ormai certe di giocare in Serie A l’anno prossimo resta da defin ...Juventus-Cremonese è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.