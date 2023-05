Serie B | Frosinone campione | Bari terzo | Benevento e Spal in C

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel pomeriggio di sabato 13 maggio si è disputato il penultimo turno del campionato diB. Se i verdetti per la promozione diretta erano già stati decisi con l’approdo inA die Genoa, le due squadre si sfidavano oggi per il primo posto. I ciociari la spunta col punteggio di 3-2 grazie alle reti di Mazzitelli, Boloca e Borrelli, conquistando così il titolo didel campionato cadetto 2022-2023. Sebastiano Esposito, giocatore delB,certo delposto La vittoria sulla Reggina per 1-0 ha consolidato in maniera definitiva ilposto del. I galletti sono dunque ammessi di diritto alle semifinali dei playoff e potranno sfruttare la miglior posizione nella ...

Sconfitta indolore che non cambia il risultato finale della stagione con le due squadre che festeggiano entrambe la promozione inA con ilche chiude la stagione al primo posto e il ...Poi, i complimenti all'avversario per il grande obiettivo raggiunto: "Ilha meritato di vincere il campionato, lo ammetto. In due anni hanno mantenuto una struttura solida e una grande ......VENEZIA - PERUGIA 3 - 2 BENEVENTO - MODENA 2 - 1 BARI - REGGINA 1 - 0 CAGLIARI - PALERMO 2 - 1 SPAL - PARMA 0 - 1- GENOA 3 - 277 PUNTI GENOA 70 ENTRAMBE GIA' PROMOSSE IN...

Il Frosinone batte per 3-1 il Genoa nella penultima gara del campionato di Serie B KT 2022-23. I canarini, in superiorità numerica per circa.Primi due verdetti per le retrocessioni anche in Serie B. Ad una giornata dal termine del campionato cadetto, due nobili in estrema difficoltà come Spal e Benevento devono abbandonarsi alla retrocessi ...