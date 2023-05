Serie A | Verona - Torino 0 - 1

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata diA 2022/23: pagelle- Torino Le pagelle dei protagonisti del match trae Torino, valido per la 35ª giornata del campionato diA 2022/2023. VOTI:: Montipò 6,5, Magnani ...: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 14 maggio 2023. Il Toro vince 1 - 0 al Bentegodi contro l'Hellasnella gara valida per la 35esima giornata diA e si porta momentaneamente all'ottavo posto in classifica in solitaria con 49 punti. Decisiva la rete di Vlasic al 29' del primo tempo con ...

Serie A: Verona-Torino

AGI - Un gol di Vlasic al 29' del primo tempo regala al Torino un momentaneo ottavo posto in classifica, che profuma di Europa, e inguaia il Verona che resta terz'ultimo assieme allo Spezia a tre ...Serie A, brutte notizie: infortunio e tegola ... C’è una salvezza da ottenere in casa Hellas Verona e, secondo quanto si apprende nel corso del match tra Verona-Torino, non potrà essere protagonista ...