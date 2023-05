Selvaggia Lucarelli | parole al vetriolo | un gesto del tutto inadeguato || Il commento

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 14 maggio 2023)e il durodopo un episodio davvero sconvolgente: ecco cosa avrebbe detto la popolare giornalista Una delle donne che non smette mai di sorprendere il proprio pubblico per la sua schiettezza è lei, la popolare giornalista e giudice di Ballando con le stelle,. Questa volta, dopo tante discussioni con vari personaggi dello spettacolo,si è ritrovata a commentare un episodio dele triste utilizzandomolto dure.senza freni ANSA FOTO Ildemocratico.comLasi è sempre distinta dal resto dei suoi colleghi per il suo atteggiamento diretto e schietto, soprat...