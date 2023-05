Selvaggia Lucarelli e l' addio di Fazio alla Rai | ' Ha protetto se stesso | non è stato cacciato'

(Di domenica 14 maggio 2023) Con lui anche Luciana Littizzettoe l'diRai 'Leggo una partecipazione commossa per l'arrivederci di FabioRai, una partecipazione così addolorata che ...

E sulla questione si è espressa anche. Sul suo profilo Facebook , l'ex giudice di Ballando con le Stelle ha pubblicato il suo pensiero diretto sulla notizia del giorno. ...Poco fa, poi, è arrivato anche il lungo e schietto commenti disulla vicenda. Laha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook, poi ricondiviso sulle sue storie ...Arriva anche il commento didopo l'addio di Fazio alla ...

Selvaggia Lucarelli: "Lascio l'Ordine dei giornalisti". La decisione dopo un procedimento contro di lei Today.it

Selvaggia Lucarelli ha commentato con un lungo post la notizia del giorno riguardante l'addio di Fabio Fazio alla Rai ...Arriva anche il commento, molto lungo e articolato, di Selvaggia Lucarelli all’addio di Fabio Fazio alla Rai, per alcuni una “cacciata” per altri una decisione presa da chi ha compreso, che non sarebb ...