Selfie su Twitter | Giorgia Meloni e gli auguri alle mamme

(Di domenica 14 maggio 2023) AGI - "Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore.a tutte le, il centro del mondo". Lo scrive la presidente del Consiglio,, su. La premier italiana pubblica una foto con la madre sorridente, per celebrare la festa della mamma.

Boldi sorridente, ha poi concesso alcuniai suoi 'soccorritori'. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto, clicca su Gestisci cookie e ...... che ha condiviso sul proprio accountalcuni render del telefono, siamo in grado di ... Sullo schermo interno è presente una fotocamerada 32 MP con sensore OmniVision OV32B40. Il nuovo ...Approvazione accolta dall'applauso di tutta l'Aula Giulio Cesare e poi ilfinale.Lo #... votanti 35, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 3@calciomercatoit #ASRoma pic..com/LOYmrUFMG8- ...

Musk ha scelto: è Linda Yaccarino il nuovo Ceo di Twitter laRegione

Foto di famiglia sui social per celebrare la giornata ed estendere il messaggio a tutte le donne che sono "il centro del mondo" ...Un momento di disattenzione, la forte pioggia e il buio. Tutti fattori che hanno probabilmente contribuito venerdì sera a far finire Massimo Boldi con la sua auto in mezzo alla carreggiata destinata u ...