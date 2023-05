Seggi chiusi in Turchia | Kilicdaroglu sfida Erdogan Al via lo spoglio

(Di domenica 14 maggio 2023) Insono appena stati, aperti questa mattina dalle 8 in occasione delle elezioni parlamentari e per il rinnovo della presidenza della Repubblica dove una coalizione di opposizione guidata da Kemalil capo di Stato in carica Recep Tayyip. Inizia ora lodelle schede. Non si sono registrati incidenti di rilievo durante le operazioni di voto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I seggi si sono chiusi alle 16 italiane e le operazioni di voto si sono svolte senza incidenti. Lo spoglio è partito subito dopo la rimozione dei sigilli e i risultati sono attesi già per le 22, ora italiana.

Turchia al voto: seggi chiusi, comincia lo spoglio. L'attesa di Erdogan, test sulla sua leadership RaiNews

I seggi si sono chiusi alle 16 italiane e le operazioni di voto si sono svolte senza incidenti. Lo spoglio è partito subito dopo la rimozione dei sigilli e i risultati sono attesi già per le 22, ora italiana.