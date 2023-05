“Se ne va un gigante” Cinema italiano in lutto | genio e visionario ha segnato un’epoca

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)nel mondo del. Il produttoretografico chiude per sempre i suoi occhi all’età di 73 anni. La notizia viene diffusa dalla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di cui Luciano era a capo della presidenza, rappresentando per tutti un valido esempio di professionalità e dedizione. Una perdita dolorosa per quanti hanno avuto modo di conoscere la sua disponibilità e determinazione. Luciano Sovena è sempre stato un valido punto di riferimento, sia come professionista che come amico. Luciano Sovena morto a 73 anni. Produttoretografico e presidente della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio: “Un grande e generoso professionista, amico del. Ironico, simpatico, aperto a tutti, è stato a lungo ...