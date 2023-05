Se i Costituenti potessero… La prefazione di Violante al libro di Lucarella

Leggi su formiche

(Di domenica 14 maggio 2023) Il tema centrale delè la riduzione del numero dei parlamentari. Sono esaminate le ragioni e le conseguenze della riforma che venne approvata prima dal Parlamento e poi, attraverso il referendum, dagli elettori. La scelta di Angeloè giusta. Si tratta infatti dell’unico intervento con effetti demolitori del sistema disegnato dalla Carta del 1948, tanto per le motivazioni che lo hanno accompagnato, quanto per il tipo di opinione pubblica che è stata alimentata e per l’assenza di interventi riformatori di sostegno, che pure erano stati promessi. Ne è conseguito un incremento della delegittimazione dell’intera attività politica, come emerge dalla assai ridotta partecipazione ai voti successivi alla riforma. L’Autore, dimostrando un’acuta sensibilità ai problemi costituzionali, si occupa anche della riduzione a diciotto anni per l’esercizio ...