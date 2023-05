Scovato il detenuto evaso dal tribunale di Trapani | dopo due giorni di fuga beccato con la compagna

Leggi su open.online

(Di domenica 14 maggio 2023) È stato catturato questa notte poco prima delle tre Francesco Adragna, il 36enne che lo scorso venerdì mattina eradaldi, dove era stato portato dal carcere di Agrigento per un’udienza del processo che lo vede imputato per furto. Ladelè finita tra Xitta e Paceco, nel Trapanese, dove i carabinieri e la polizia penitenziaria lo hanno rintracciato mentre stava incontrando la sua. Adragna era stato trasferito da poco nel carcere di Agrigento,aver avuto problemi con gli altri detenuti al Pietro Cerulli di. Il 36enne con precedenti per rapina ed evasione dagli arresti domiciliari, era riuscito a beffare gli agenti che lo acvano riuscendo a scappare dal primo piano ...