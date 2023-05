Sconfitta Napoli | TUTTOSPORT non perde tempo per esaltare gli avversari | “Può partire la festa”

(Di domenica 14 maggio 2023) Il quotidiano piemontesesottolinea la grande prestazione del Monza ai danni delCampione d’Italia. Ilcade a sorpresa all’U-Power Stadium di Monza nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. A condannare i partenopei alla quartastagionale sono Dany Mota e l’exAndrea Petagna con un gol perche fa uscire gli azzurri non di certo felici e sereni dalla trasferta di Monza. A sottolineare la grande prestazione dei brianzoli e, come di consueto, a mettere in luce ladelè stata anche l’edizione online del quotidiano piemonteseAFFONDA IL COLTELLO NELLA PIAGA: “PUO’ ...

Ilcampione d'Italia torna a conoscere lacadendo per 2 - 0 sul campo del Monza. Colpaccio di Palladino che batte Spalletti e ontinua a far sognare il popolo brianzolo. Tante i cambi ...Continua a stupire il Monza di Raffaele Palladino, che tiene il passo di Fiorentina e Torino in ottica 8o posto. Quella contro il, alla primada quando la banda Spalletti è Campione d'Italia, è la gara utile di fila numero 8 per i brianzoli, che mettono nel loro carniere un altro scalpo prestigioso, dopo quelli ...penalizzato dall'arbitro Risponde Spalletti . Spalletti spiega lacontro il Monza . Prima ai microfoni di Dazn, poi in conferenza stampa il tecnico ha spiegato il perché del ...

Monza-Napoli 2-0, sconfitta azzurra all'U-Power Stadium SSC Napoli

Un Napoli probabilmente ancora “sbronzo” dai festeggiamenti dello scudetto perde per 2-0 contro il Monza, che conferma il suo incredibile trend nelle partite della domenica alle 15: 31 punti e una ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è stato tra i migliori all'interno della brutta prestazione di squadra dei campioni d'Italia al Brianteo nella ...