"L'Ucraina vuole la pace", "ma non si può congelare il conflitto", "la Russia deve prima di tutto ritirare le truppe". Lo ha detto Olafa Berlino in conferenza stampa con il presidente ucraino Zelensky. "Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario". ha sottolineato il leader tedesco. .Più assume la leadership, più opportunità ci sono per la pace', secondo il leader di. 'Vi sosterremo per tutto il tempo che sarà necessario ', ha da parte sua assicurato. 'Grazie a tutto ...' Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario '. Così il cancelliere tedesco Olaf, in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino. ' La Russia deve rispondere dei sui atti ', ha aggiunto.

Scholz, Kiev vuole la pace ma Mosca deve ritirarsi - Europa Agenzia ANSA

