Scaroni sul futuro di Pioli | ‘Le scelte tecniche non le faccio io | penso resti’ | Mercato

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-14 22:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Intervenuto dal palco e margine della Milano Football Week il presidente del Milan, Paolo, ha parlato deldell’allenatore rossonero, Stefano. I RISULTATI PARLANO – “I risultati con lo Scudetto parlano da sé. Io sono un grande ammiratore di, Maldini e Massara perché impersonano lo stile Milan che vuol dire: noi non ci lamentiamo, non protestiamo, ci comportiamo da gentleman seguendo le regole. Noi ci comportiamo così e i nostri tifosi si comportano così. È un mondo di persone così., Maldini, Malssara, Gazidis, Furlani sono gentleman. Gente per bene, ben educata, non c’è quel clima che vedo ogni tanto negli altri stadi e che non appartiene al nostro ...