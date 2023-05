"Stuzzicato" dalle domande dei colleghi della Gazzetta, Luca Bianchin e Alessandra Gozzini,ha risposto sul rinnovo del contratto di Leao e sulla conferma di Pioli per il prossimo anno, sullo ......Paolo, intervenuto durante la "Milano Football Week" organizzata dalla Gazzetta dello Sport. "Di partite andate a male non ricordo solo quella di ieri. Si cade ma ci si rialza. Io sono...... dal Milan c'era da aspettarselo, io non me lo immaginavo', esordisce così il Presidente... Io sonoche il Milan si rialzerà', ha concluso.

Scaroni sicuro: "Il Milan può ribaltare l'Euroderby. Il colloquio con la Curva Positivo" La Gazzetta dello Sport

Sicuramente prima della fine di questa decade potrebbe esserci ... una costruzione viene sottoposta ad analisi se merita vincolo come bene storico - ha concluso Scaroni -. È un tema che complica ...